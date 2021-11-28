逃跑41天　北韓越獄犯終被抓回

北韓籍男重犯朱賢健上月18日逃出吉林省吉林監獄，一度被懸賞50萬元人民幣（約61萬港元）追緝。他逃跑41天後，吉林市公安局周日（28日）在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功將他抓回。

從現場照片可見，朱賢健被捕時身穿條紋上衣、格子外套及黑色長褲，而非逃跑時身穿的監獄勞動服，顯示他曾經換裝，而其頭髮則比懸賞照片中的長了不少。他當時雙手遭反鎖，被制服在地上，他倚在相信是執法人員的腳邊，眼神看來空洞。據當地居民指，朱賢健躲在一個廢棄景區時被抓獲；他被抬上車時，內媒形容他「面目猙獰，不斷大叫」。據報其腿部被開槍擊中，已送往醫院救治。

朱賢健曾因犯偷越國境罪、盜竊、搶劫罪，數罪併罰，被判處11年3個月有期徒刑，並罰款1.6萬元人民幣（約2萬港元），驅逐出境。他後來兩次獲得減刑，刑期本應於2023年8月21日完成。但他於上月18日晚上6時許利用收工時間，通過攀爬監獄出入口的雨棚翻至監牆，強行脫逃。

東北三省多地其後發布懸賞通告追緝，懸賞金一度從15萬元人民幣（約18萬港元）加碼至50萬元人民幣。通告又指，凡是知情不報、窩藏、包庇逃犯的人，將被依法追究法律責任。朱賢健再度落網後，負責抓捕的指揮中心內，眾人收到消息後均站起拍手示意。