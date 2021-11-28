張文宏：動態清零策略下　Omicron對內地影響不大

全球關注Omicron新冠變種病毒會否引發新一輪大流行，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏周日（28日）指出，中國目前的快速響應與動態清零策略，可以應對各種類型的新冠變種病毒，故認為Omicron目前對中國影響不大。

張文宏表示，Omicron被發現是近期的突發事件，無疑是病毒進化的產物，由於突變數量遠超已發現的所有變種，料在宿主體內經歷了較長時間的進化後形成。他指出，由於Omicron的突變多，在傳播上短期內似乎戰勝了南非的其他病毒株，包括Delta毒株，但認為南非這次病毒株序列公布的總量不多，需觀察未來兩周更多數據才能精準判斷疫情。

他提到，南非的疫苗接種完成率低，只有24%，自然感染率約為4.9%，不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，因此談不上免疫突破。一旦確認Omicron可突破原有的免疫屏障，意味他們必須調整已有的所有疫苗體系，開始進入流感疫苗接種模式，即每年根據病毒變異情況迅速研發新疫苗。

內地應對方面，張文宏指新冠病毒再變，還是新冠病毒。他表示，中國目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期內，正加速構建下階段應對常態化抗疫所需的科學支撐，包括形成足以支撐世界開放的有效疫苗與藥物儲備，以及公共衞生及醫療資源儲備，能應對Delta就能應對Omicron。

此外，中國工程院院士鍾南山周日亦在中國罕見病聯盟呼吸病學分會第一屆全國會議上，談及Omicron。鍾南出指出，從目前的情況來看，Omicron傳播速度快，但它傳播會有多快、有多大的危害性、會否使疾病更嚴重，以及是否需要針對它研發疫苗等，仍需根據情況來判斷，現在下結論是為時太早。他認為當局目前需要注意的是，針對從南非等地入境的人員進行防控。