網紅遭丈夫殺害案情曝光　綑綁屍體藏雪櫃

四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅，近日傳出被丈夫殺害分屍，藏屍家中。內媒周日（28日）報道披露更多案情，指女方遇害後被綑綁放入雪櫃中，其夫落網後曾寫信給母親，希望她將其孩子撫養長大。此前有消息指，女方或因打賞與多名男子發生曖昧，丈夫發現後狠下殺手，但警方未證實該說法。

報道指，29歲男疑犯王某涉殺害妻子小芹（化名），遺體藏在臥室中的二手雪櫃內長達兩個多月，再把房門鎖住，但沒有此前網上流傳的分屍情況。王某犯案後，如常接送孩子上學，和朋友聚餐。娘家久久聯絡不上小芹決定報案，警方於本月20日抓獲王某。

王某從小與母親住在靠近江邊的一條街上，位於一幢8層高住宅的頂樓，父母已離異，他在外人眼中看來比較老實和善。被捕後，其家門已被警方貼上封條，內媒發現其家中客廳角落仍可見擺放着小芹直播用的打光燈，以及嬰兒車、行李箱、玩具等物品。

王某的母親吳某某受訪稱，不知道兒子何時購買藏屍的雪櫃，自己在縣城一間足浴店打工，經常不在家，一直沒察覺兒子的異樣。她又指小芹「消失」後，曾給對方發過兩次微信詢問，但沒收到回覆，故相信兒子所說小芹又外出旅遊。她又稱，藏屍雪櫃所在的臥室門曾壞過，小孩經常跑進去玩化妝品，後來王某換了門並上鎖，她也沒法進去。