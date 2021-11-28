陸運油20加油機　首飛近台赴西太平洋

解放軍運油20空中加油機是運20運輸機（圖）的衍生型。

立陶宛國會議員團周日（28日）抵達台灣訪問之際，中國大陸同日向台灣西南部及東南部空域派出27架軍機，其中運油20空中加油機相信是首次現身該區。

台灣的國防部周日通報，大陸解放軍當天派出的軍機，分別是2架空警500空中預警機、1架運9電子干擾機、5架轟6轟炸機、1架運油20空中加油機、6架殲10戰機、4架殲11戰機、8架殲16戰機。台軍一如以往地派遣空中巡邏兵力應對、實施廣播驅離，並以防空導彈追蹤監視這批大陸軍機；大陸國防部暫未回應。

除了4架殲11戰機、2架殲10戰機、6架殲16戰機從大陸往返東沙群島東北部空域外，其他軍機經巴士海峽空域飛至台灣東南部的西太平洋空域，其中一組軍機由5架轟6轟炸機與4架殲10戰機組成，另一組由1架運油20空中加油機與2架殲16戰機組成。這意味戰機在空中加油機支援下，得以跟隨轟炸機遠赴西太平洋。

運油20空中加油機是運20運輸機其中一個衍生型，台灣的國防安全研究院今年曾經發表即時評析，探討解放軍的空中加油機機隊，指運20運輸機最大起飛重量超過220噸，所以改裝的空中加油機，輸油量可以超過60噸；當運油20空中加油機服役後，大陸空軍的空中加油能力將大幅提升，大幅延伸長程作戰範圍。