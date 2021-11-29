外賣員跳河營救老婦　惜雙雙溺亡

湖北省荊州監利市32歲男子王靜上周五（26日）送外賣途中，遇見一名張姓老婦墮河，遂奮力施救，惟兩人最終不幸遇難。王靜的父母、妻子得悉噩耗後悲痛昏厥；家屬商量決定對其6歲女兒隱瞞至親死訊。

事發位於新溝鎮監新河，遇難老婦家屬指，當日下午2時多，張婦在河堤邊取水澆菜時，疑因坡陡岸滑，不慎墮河。不久後有年邁村民路過，發現張婦在河中無動靜，同時一名身穿黃色外賣衣的男子在水面掙扎，遂折返村內求助。

及後，聞訊而至的其他村民以竹竿撈起張婦遺體，證實她當場死亡。警員徐勇到場見王靜在水面漂浮，遂把其救起，並進行心肺復甦，隨後送往醫院搶救。惟搶救約40分鐘後，醫護人員宣布王靜死亡。

王靜的父母上周六（27日）上午得悉噩耗，因悲傷過度休克送院。同一時間，王靜遺孀聞訊後突然高燒，亦被送往醫院。目前，王靜的遺體已被送往監利市殯儀館，王靜的父親侯志東哽咽稱，唯一心願就是見兒子最後一面。

王靜的同事憶述，王靜工作積極勤勉，只要有空餘時間，都會主動幫助別人；平時省吃儉用，最大心願就是儲錢為女兒買樓。同事感嘆，事發當日王靜接到一份青椒肉絲外賣訂單，卻成為他與這個世界的永別。