大選親北京候選人初步領先　或影響對台邦交

台灣友邦、中美洲國家洪都拉斯周日（28日）舉行大選，初步點票結果顯示，親北京的左翼自由重建黨候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）暫時領先，她宣布勝選，有望成為首位女性總統。台灣的外交部周一（29日）表示，對台灣與洪都拉斯的邦交相當有信心，認為不會有問題。

是次選舉由當地周日早上7時開始，至同日下午5時結束。全國選舉委員初步點算4成選票，卡斯特羅暫時取得超過53.5%選票，大幅領先執政黨的總統候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）約20個百份點。她早前承諾一旦勝選，接替任期屆滿的總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez），將與中國大陸有外交往來，意味或會跟台灣斷交。

台外長吳釗燮周一表示，台灣與參與選舉的兩邊陣營都有深入交往，因此無論選舉結果如何，對邦交的影響都「還好」，該部門會密切關注投票狀況。除選出新任總統，是次選舉日亦會產生3名副總統、128名國民議會議員、20名中美洲議會議員，以及298個城市市長及市議會議員。

在北京，中國大陸外交部發言人汪文斌則強調，一個中國原則是公認的國際法基本準則和國際社會的普遍共識，反對「台獨」分裂是大勢所趨，人心所向，製造「兩個中國」、「一中一台」沒有前途。陸方願在堅持一中原則基礎上，與世界各國發展友好合作關係。