名醫與年輕30載女子通姦　判賠妻460萬新台幣

台灣台北市一名73歲的已婚著名醫生涉嫌與30多歲的女子發展婚外情，更誕下一女，惟女嬰3個月大時不幸夭折。由於該醫生拒絕認親，情婦決定提告，並獲確認生父身份。醫生的妻子今年初怒告丈夫及情婦索賠，士林地院近日判二人應連帶賠償460萬元新台幣（約130萬港元），創下通姦案賠償元配的最高紀錄。

涉事醫生杜永光為台北醫學大學台北神經醫學中心院長，是當地腦血管手術權威，其妻是他就讀台大醫學院時的同學，二人的兒女均已成年及就業。杜妻指控，年輕貌美的孫姓藥廠女業務員於2017年5月，到台大醫院推銷時認識杜永光，男方不顧已有妻室，同年7月和孫開始交往。

孫於2018年8月誕下女兒「妞妞」但其後夭折。因杜男不認帳，孫控告他要求確認親子關係，獲判勝訴。杜妻隨即控告丈夫及孫通姦，但大法官去年宣告廢止通姦罪後，二人獲檢察官不起訴處分。

杜妻不滿二人通姦生女，讓她遭受重大痛苦，並以女方曾向媒體爆料稱杜男經常每周抽2至3天跟她約會的密集程度，向二人索賠1,000萬元新台幣（約280萬港元）精神慰撫金。士林地院審酌杜男財力、杜妻配偶權受侵害程度、3人社經地位等因素，判杜男及孫應賠償上述金額。案件仍可上訴，孫表示一定會上訴。