滿州里爆疫昨增20人確診　人車一律禁止離市

內地周一（29日）通報前一日新增41宗新冠肺炎確診病例，其中21宗為本地個案，內蒙古報告20宗，雲南1宗。內蒙古滿洲里市近日爆發新一輪疫情，據該市新冠肺炎疫情防控指揮部要求，自上周六（27日）起對所有離開當地公路關卡進行嚴格管控，除生活保障車輛外，其餘人車一律禁止離開。

內蒙古新增本地病例全部出現在滿洲里市，雲南新增病例由德宏自治州報告。同日新增20宗境外輸入病例，分別為上海6宗，雲南5宗，廣東4宗，山東3宗，山西和廣西各1宗。另新增22宗無症狀感染病例，其中18宗為境外輸入，4宗本地病例分別由雲南、內蒙古和黑龍江報告。內地至今累計98,672人確診，現有病例787人；累計4,636人病亡。

為了最大限度減少人流，滿洲里市共在進出市區的7個位置設置了檢查關卡，市交警大隊全員執勤，24小時值守。對已經到達關卡打算離市的車輛，民警逐一勸返。對要進入該市的車輛，民警仔細核對司機和乘車人的身份訊息及核酸檢測證明，並詳細登記電話、來源地、目的地等訊息。

目前除呼倫貝爾境內的私家車外，其他進入滿洲里市的貨物運輸車輛及私家車均需攜帶48小時內的核酸檢測無感染證明，未攜帶者需前往指定核酸檢測點進行檢測，待結果顯示無感染後方可進入該市。此外，滿洲里市自周一上午8時起，對市內所有居民開展第二輪大規模核酸檢測。