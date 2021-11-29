華開放天舟飛船搭載申請　獲選科研項目可上太空

中國載人航天工程辦公室宣布，就未來天舟系列貨運飛船的搭載空間開放申請，徵集社會上有意的科學技術實驗和應用項目，以促進太空技術創新研究。當局日後將有計劃地對全社會和國際合作夥伴開放申請。

內媒周日（28日）報道，辦公室日前發布《關於徵集通過天舟系列貨運飛船搭載科學技術試（實）驗和應用項目的機會公告》。其中指出，徵集活動主要面向政府機構、科研院所、教育機構、企業、行業組織等單位。

公告介紹，中國空間站在軌建造正按計劃順利推進，建成後將進入應用與發展階段，天舟系列貨運飛船將以平均每年2艘的頻度實施發射。該系列貨運飛船由貨物艙和資源艙組成，運行軌道不高於450公里，物資上行能力約6.5噸，在軌飛行時間約1年。

此前，中國載人航天工程辦公室與聯合國外空司圍繞中國空間站應用展開合作，為世界各國特別是發展中國家，提供利用中國空間站開展應用實驗的機會。首批共有來自17個國家、23個實體的9個項目成功入選，涉及空間生命科學與生物科技、空間天文、微重力流體與燃燒等領域。