針對黨員幹部違規擁非上市公司股份　多地開展整治

中央紀委國家監委網站周日（28日）發文，警惕黨員幹部違規擁有非上市公司股份。文章指出，就風險來看，黨員幹部與他人合夥經營非上市公司，可能導致公權私用，通過公權力為合夥公司提供便利，進而達到為個人牟利的目的。

文章梳理中紀委網站審查調查欄目發現，今年以來，不少被查處的廳局級以上黨員幹部涉及「違規擁有非上市公司股份」。從各地紀委監委查處的相關案例看，違規持有非上市公司股份的黨員幹部，有的是與他人合夥經商辦企業，違規從事營利活動獲利；有的「無償」或以顯著低於市場價格的方式收受股份，行利益輸送之實；有的把賄款當作本金，「投資」非上市公司股份，「以錢生錢」同時遮掩受賄所得；有的則更為隱蔽，在位辦事，退休獲利，把自己撇得「乾乾淨淨」。

文章又稱，黨員幹部擁有非上市公司股份為權力提供了尋租空間，在破壞正常市場競爭秩序和營商環境的同時，也污染了當地政治生態和社會風氣。中國傳媒大學法律系教授鄭寧指出，由他人代為持股行為及背後權錢交易難發現、難證實，是部分黨員幹部鋌而走險的重要原因。一些黨員幹部為規避監督，通常將個人所有的非上市公司股份，交由家人、親屬，甚至行賄方代持，從一般渠道難以發現關聯。

針對此類問題，多地已開展國家公職人員擁有非上市公司股份問題專項整治工作。各級紀檢監察機關靠前監督、精準監督，緊盯廉潔紀律，堵塞漏洞風險。