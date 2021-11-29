勇鷹高教機首交付　台防長稱有力應對解放軍

台灣自行研製的高級教練機「勇鷹」首架量產機，周一（29日）上午飛往台東志航基地，正式交付給空軍。據了解，空軍亦安排公開交機儀式。針對大陸周日（28日）首度派出空中加油機飛赴台空域，台灣的國防部長邱國正周一於立法院稱，最近敵情特別嚴重，但強調台軍有能力應對。

台媒周一上午首架勇鷹高教機將從台中清泉崗機場起飛，由一架經國號戰機伴飛抵達台東志航基地，正式交付給空軍。根據規劃的進度，預訂今年底先小批量生產2架交付空軍，明年交8架、2023年17架、2024年6架，全數33架將交付台東志航基地。

據了解，第二架勇鷹將於下月交機。未來勇鷹高教機將接替F5戰機，作為空軍的訓練機。空軍現役F5戰機，將在2024年全數除役。為了因應未來新式高教機培訓，漢翔公司完成6名空軍種子教官結訓，未來可望成為首批新式高教機飛行種子教官。

新式高教機的空勤訓練作業分成2階段實施，第1階段以學科為主、為期約2個月，包含學習全機各系統、結構簡介等基本通識課程，以及飛行手冊研讀、緊急操作程序與相關測驗等飛行專業課程。

空軍司令部周日表示，解放軍當日共派出27架軍機飛赴台灣西南及東南空域，包括首次出現的運油20空中加油機。有戰略學者指出，運油20可延伸陸戰機打擊航程，令台灣空防壓力大增。邱國正周一到立法院外交及國防委員會備詢時表示，北京此舉是慢慢消耗台軍的能量，並讓台灣知道大陸有這個力量。但他強調，台軍也展現出「你有力量，我們也有應對」的原則與態度，並掌握研析各種機型，作為以後行動方案參考。