蔡英文晤波羅的海三國議員　倡捍衞共同價值

波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞的國會議員一行10人，周日（28日）抵達台灣展開為期8天的訪問行程，周一（29日）上午與台灣的蔡英文總統會面。蔡英文呼籲議員一起捍衞共享的價值，確保民主自由的生活方式。代表訪問團致詞的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯則盼望，進一步促進台灣與歐盟的友好關係。

蔡英文致詞時表示，這是波羅的海三國國會第一次共同組團訪問台灣，她也非常期待對方分享波羅的海三國深化民主的經驗，一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力。她提到，台灣的國發會主委龔明鑫上月率領經貿考察團拜訪立陶宛，簽署6項合作備忘綠，強化雙方在半導體、衞星以及生物科技等領域的合作，未來期待與愛沙尼亞、拉脫維亞在各領域都有更多合作交流。

蔡指出，台灣和波羅的海三國都走過威權統治、爭取自由的道路，現在全球面對威權主義的擴張以及假訊息的威脅，台灣願意跟歐洲朋友分享對抗假訊息的經驗，一起捍衞共享的價值，確保民主自由的生活方式。

馬爾德基斯表示，台灣在複雜地緣政治取得平衡，同時發展經濟與強化民主；並指此行是為展現團結，立陶宛政府友台政策在社會獲得廣大民意的支持，目標是保護自由及以規則為基礎的國際秩序。他稱，兩地共享民主法治與人權等價值，相信未來有很多發展經濟與文化相關合作機會；又指立陶宛將在台灣設立代表處，將拓展兩地以至與歐盟的關係。