北韓籍重犯越獄41天　偷竊村民食物成線索

北韓籍男重犯朱賢健上月18日從中國吉林省吉林監獄翻牆越獄，直至周日（28日）上午才在吉林市豐滿區松花湖黑瞎子溝落網，其逃脫41天的經歷備受輿論關注。內地傳媒引述村民稱，當地有漁民的船近日被盜，警方通過被盜船隻的線索，在當地展開長達兩天的大規模搜捕，最終發現朱藏身距離吉林監獄僅44公里的「一個打魚的房子裏」。

據報道，朱賢健在「打魚的房子」裏落網前，曾在多處藏身，通過轉移藏匿地點來逃避追捕，然而仍因偷竊村民家中的食物或物品，而留下線索。村民透露，曾發現松花湖景區一處涵洞（暖氣溝）內，發現有人生活的痕迹，涵洞內有被褥、碗筷、煙等物品，於是報警。該村民續指，該涵洞雖然潮濕寒冷，但比在戶外生存條件要好一些，估計朱賢健曾在此生活了4天左右。在朱被捕前，村民曾發現附近的雪地上發現人的腳印。

另報道引述一名參與拘捕行動的民警稱，警方在上周六（27日）發現線索後，立即重新調查搜查方向，以松花湖為中心，對所有廢棄或無人居住的房屋仔細搜查；朱賢健被發現後曾試圖逃跑，但遭警員開槍擊傷腿部制服，朱事後已被送往醫院進行治療，暫無生命危險。