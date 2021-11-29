內地頭9月逾千人開賭遭起訴　涉外犯罪中僅次於偷渡

內地最高人民檢察院周一（29日）召開發布會，通報從嚴懲治開設賭場犯罪情況。會上指出，從辦案數據上看，今年頭9個月，全國檢察機關起訴涉國（境）外犯罪（涉外、涉港澳犯罪）13,329人，其中開設賭場罪有1,376人，佔比約10%，居第二位，僅次於偷越國（邊）境罪。

會上指出，開設賭場犯罪呈高發態勢。為了依法嚴厲打擊該類犯罪，今年3月1日生效實施的刑法修正案，將開設賭場犯罪第一檔法定最高刑罰，從原來的3年有期徒刑提高至5年，並增加了組織參與國（境）外賭博罪的新規定。

會上介紹當前開設賭場犯罪及案件辦理呈現的特點，指開設賭場犯罪相對其他犯罪涉國（境）外因素較多。其次，新型開設賭場犯罪具有較強的欺騙性和隱蔽性，如部分不法分子打着國（境）外賭博合法的幌子，依託境外賭場，大肆發展境內人員成為賭場代理，通過代理組織境內公民出境賭博，給司法機關打擊和懲治該類犯罪帶來困難。

犯罪分子充分利用訊息網絡技術，將相關的軟件、平台研發，賭場、代理與賭客之間的勾連，賭場的宣傳、推廣，實施賭博活動以及賭博後的賭資結算等環節分割開，也增加了司法機關對犯罪取證工作和事實認定的困難。

會上提到，相較傳統開設賭場犯罪僅限於一地，新型開設賭場犯罪，特別是利用網絡開設賭場，參賭人數眾多，常常遍及全國。該類犯罪造成巨大的資金外流，影響國家經濟安全，影響國人形象。針對以上情況，檢察機關將不斷加強對新型賭博類犯罪規律、法律適用等方面的研究；會同有關部門共同加強出入境管理，推進網絡空間法治化建設，整治網絡黑灰產業鏈，使賭博犯罪在「線上」、「線下」無處遁形。