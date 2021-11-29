台今增8宗輸入確診　二級疫情警戒延長兩周

台灣周一（29日）公布新增8宗新冠肺炎境外輸入確診病例，無新增本地確診或死亡個案。因應變種病毒Omicron正向全球蔓延，中央流行疫情指揮中心宣布自下月1日起，增列馬拉維、莫桑比克、埃及和尼日利亞4個非洲國家為「重點高風險國家」，並對從上述國家抵台（轉機）旅客入境後需實施「14+7」隔離檢疫政策。

指揮中心稱，新增境外輸入確診個案分別為7男1女，年齡介乎10多至60多歲，分別自越南、印尼、柬埔寨及美國入境。至今台灣累計16,596人確診，當中848人病亡。元旦將至，指揮中心宣布，當地周二（30日）起至下月13日，將維持二級疫情警戒。針對跨年活動的防疫指引，指揮中心表示，因應Omicron變種病毒的威脅，各項大型活動必需遵守多項規定。

指揮中心指揮官陳時中表示，大型活動防疫安排跟去年相若，需注意的是，市民只可以在活動現場指定的販賣區內飲食，區外其餘地方一律禁止飲食。另主辦單位應於活動場域提供充足的手部清消用品並設有醫療應變措施。活動參加者（除指定演出者於表演期間）於活動進行期間，必須全程戴口罩；有發燒、呼吸道症狀等市民（包括工作人員和表演者）不得參與活動。