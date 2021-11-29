警惕Omicron變種新冠　中朝邊境恐推遲重開

北韓官媒朝中社周一（29日）發文指，世界各地發現傳播力達Delta新冠變異株5倍的Omicron變異株，引發廣泛憂慮，中央應急防疫部門要求幹部和勞動者保持最高警惕，確保國家應急防疫工作萬無一失。分析指，新變種病毒令北韓再度收緊防疫，可能導致朝中邊境推遲重開。

朝中社發布題為《進一步加強應急防疫應對大流行傳染病傳播擴散》的報道，指北韓幹部正嚴格排查致命病毒流入當地的隱患，大眾媒介重點開展思想教育和衞生宣傳，增加民眾危機意識，確保他們嚴格遵守防疫規定。機關、企業、工廠和農場已將測溫、手部消毒、佩戴口罩常態化，定期對建築、設備和器材進行消毒殺菌。

另外，南韓周一公布過去一天新增3,309宗新冠肺炎確診病例，創下周日新症最高紀錄，當中3,286宗為社區感染病例，首都圈佔逾七成；同日另多32人疫歿。全國累計44.42萬宗確診，當中3,580人死亡。

南韓政府周一下午召開由總統文在寅主持的特別防疫檢查會議，文在寅宣布暫緩原定下月中實施的第二階段復常措施，未來4周將實施特別防疫措施。他表示，因現時新增的確診病例和死亡數字增加，較難啟動放寬措施，但也不能倒退，意味特別防疫措施不會收緊限制。