滿洲里多名學生染疫　全市中小學及幼園停課

內蒙古滿洲里市爆發新一輪新冠疫情，全市累計28人染疫，其中有8宗病例在周日（28日）中午12時至周一（29日）中午12時證實確診，患者分別來自當地某小學及職業技術學院。市疫情防控工作指揮部周一在新聞發布會宣布，全市各中小學校、幼稚園停課，所有大專院校實行全封閉管理。

會上通報，新增的8宗本土病例中有兩人由無症狀感染轉為確診，患者介乎9歲至72歲不等，包括一名小學學生及5名職業技術學院學生。目前已累計排查出1,988名密切接觸者及728名次接觸者，當局將進一步加強流調溯源工作，確保在最短時間內將密接者排查管控到位。

此外，市府將該市東山街道調整為高風險地區、南區街道調整為中風險地區，有關封控區嚴格實行24小時封閉管理，確保區內人員「足不出戶」。同時，內蒙古大學滿洲里學院、滿洲里俄語職業學院自周日下午4時起，對全校師生員工實行全封閉式管理，除校醫室診斷為必須外出就醫情況外，師生一律不得外出，外來車輛一律不得進入。

會上負責人又指，至周一早上8時，首輪全員核酸檢測工作全面完成，共採集樣本175,554人份，惟檢出60份樣本含新冠病毒，懷疑是初步感染。當局將開展第二輪大規模核酸檢測工作，為切實減少人員的流動和聚集，降低疫情傳播風險，此次全員核酸檢測採取在居民小區內採樣方式。