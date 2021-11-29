男子裸聊被拍片勒索　警破幕後洗錢案拘9人

江蘇丹陽市檢察院周一（29日）表示，該院近日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對9名疑犯提起公訴。經了解後，警方是由一宗「裸聊」錄製聊天影片勒索錢財案發現線索，遂查出通過線上搶紅包、線下取現轉移非法資金進行洗錢的犯罪團夥。

警方表示，今年3月接獲錢先生報案，後者通過某手機App添加一名叫「小美」的女性為好友後以「裸聊」交談，並應對方要求下載另一款App，結果被詐騙集團利用其手機號碼獲取手機通訊錄。「小美」事後威脅將「裸聊」影片發給聯繫人，錢先生被逼進入群發多達56個紅包，共涉及5.6萬元（人民幣，下同，約6.77萬港元），最終只好報警。

警方調查後發現案中另有16名被害人，同樣被「裸聊」錄片勒索錢財，而小美等上游犯罪團夥成員作案均借助「第三方」轉帳交易。警員最後根據紅包領取記錄，鎖定崔某、何某等9人並循線查出由「線上搶紅包」、「匯總紅包至專人帳戶」、「線下銀行取現」等洗錢鏈條。

經查，崔某等人至今年1月起開始犯案，以上述手法為涉案資金「洗白」，在4個月內收款、取現轉移非法資金共逾195萬元（約236萬港元）。至今年10月，案件移送丹陽市檢察院審查起訴，認定崔某等9人明知是犯罪所得而予以轉移，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。