蘇州凶宅降價拍賣　終以128.5萬人民幣成交

江蘇蘇州市一處凶宅本月10日進行拍賣時，特別進行了一次直播試睡活動，引起網民關注。該房產首次拍賣雖然未能成交，但法院於周日（28日）至周一（29日）進行第二次拍賣時，將起拍價下調，最終房產以128.5萬元（人民幣，下同，約160萬港元）成交。

據蘇州市吳中區法院早前介紹，該位於吳江區的房產，因前屋主生前賭博欠下了債務，最終選擇在屋內燒炭自殺，作為遺產的一部分，該房屋由屋主的妻子和小孩繼承。後來債主起訴到法院，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，該房產便作為遺產中重要的部分進行拍賣。

本月10日至11日該房產在司法平台拍賣，起拍價為120萬元（約149萬港元），相當於市價約3分2。該次拍賣保證金24萬元（約29.7萬港元），每口叫價6,000元（約7,400港元），惜無人參與競投。法院工作人員認為，除市對凶宅心存顧忌之外，可能是價格方面沒有達到預期。

該房產於周日上午10時至周一上午10時進行第二次拍賣，起拍價降至96萬元（約119萬港元），保證金19萬元（約23.5萬港元），每口叫價5,000元（約6,200港元）。拍賣首天有5人報名，卻無人出價。到周一上午9時25分起，終於有人開始出價，報名人數也增至12人。當到達截止時間，競拍價已達到首次拍賣的起拍價。由於這次拍賣設有延時出價功能，即在拍賣結束前5分鐘內如無人出價，即以最後出價成交；如有出價，競價時間則自該出價時點順延5分鐘。經過16次延時競價後，該房產最終成交。