年輕男囚犯遭性欺凌　同室6人最高判刑7年

高雄監獄一名年僅20多歲的男性囚犯，因長相斯文個性內向，自從3年前起，連續多個月內遭同一囚室的6名囚友集體性欺凌。案經兩次審理並宣判，各被告分別判刑4年5月至7年不等。

台媒周一（29日）報道，判決書指出，顏姓等6名高雄監獄囚犯，與一名原告A男同住一囚室，由顏男擔任室長。A男因外表、聲音及個性陰柔，長期遭欺侮。2018年5月某日，顏男假裝躺在A男旁邊休息，趁機用手撫摸其下體。其他囚犯見狀非但不制止，還冷眼訕笑，顏男於是變本加厲，還搓揉A男的乳頭近1分鐘。

隔月，另一許姓囚犯強行擘開A男雙腿，踩其下體，其他囚犯強掩其嘴不讓其張聲。後來監所人員發現A男有異樣，翻查囚室閉路電視畫面才揭發各人惡行，並將各人移送法辦。

一審時，顏男等人均否認犯行，辯稱自己只是幫該受刑人拉筋、玩遊戲。法官認爲，顏男身爲室長，負責協調囚室內生活秩序，並代表囚犯與監所主管溝通，具有一定權力。最終依加重強制猥褻、強制等罪判其7年有期徒刑，其餘涉案5名被告各判刑4年5月至6年6月不等。案經上訴至二審，法官認為顏男等人視A男如玩物，恣意欺凌，造成其身心受創，因此維修判處顏男7年有期徒刑，其餘5人則分判4年5月至5年6月不等刑期，刑度與一審判決大致相同，案件仍可上訴。