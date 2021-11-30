潼關肉夾饃風波未了　被訴商戶︰難取回侵權費

陝西渭南市的「潼關肉夾饃協會」日前成功為該內地著名小食申請商標，卻向多地使用「潼關肉夾饃」名稱的商家提出侵權訴訟，引發軒然大波，直至國家知識產權局發聲後，協會上周六才公開致歉。惟內地傳媒周一（29日）報道，有已向該協會賠償侵權費用的商家表示，雖然對協會公開致歉感到高興，但難以向協會討回侵權費用，感到求助無門。

曾被起訴的河南商戶李靜透露，他本以為能順利拿回約7,000元（人民幣，下同，約8,665港元）侵權費，惟協會的委托律師卻指，其代理工作已結束，退費需聯繫協會，更稱協會對侵權的商戶提起訴訟沒有錯，且輿論不能代表法律的適用，及後更在微信上封鎖李靜。對此，李靜感到心累，坦言按照其店的情況，7,000元等同其店兩三個月的盈利。

另一名敗訴的河南商戶沈悅則指，她雖然未把賠款轉帳給對方，但因為案件判決書經已生效，擔心「案子沒結，我會不會成老賴（失信被執行人）啊？」她認為事件尚未結束，問題仍沒解決，協會道歉也許只是表面的行為。

據報道，出現李靜、沈悅等類似情況的商戶不在少數，大部分商戶均沒收到協會退款。對此，有內地律師建議，案件尚未審結的商戶要繼續訴訟，即使一審敗訴也要繼續上訴；至於已向協會賠償的商戶，則只能與協會協商，但由於協會需要大規模地調解退款，商戶要做好不能取回全款的準備，倘若協商不果，也只能另行起訴該協會。