無臂鄉村代課教師事迹受關注　官方︰政策限制無法轉正

在雲南昭通市威信縣任職代課老師的江聲發，至今任教已有18年，卻因他失去雙臂，一直以來都無法轉正。事件多年來經不同內地傳媒報道，近日再獲內媒報道，終引起輿論關注。惟威信縣教體局周一（29日）回應稱，鑑於受政策限制，江聲發無法轉為正式教師，但考慮到他對鄉村教師事業的奉獻和熱愛，未來將尊重其個人意願，不會清退。

據報道，江聲發是威信縣人，早在1996年時，年僅22歲的他為了搶修村裏的電網，遭高壓電擊中不幸失去雙臂。自2003年起，由於村裏小學唯一的教師退休，擁有高中學歷的江聲發被村民舉薦為代課教師。此後，江便踏上3尺講台，一個鋁合金管子用布帶緊緊地綁在他10厘米的殘肢上，另一端綁著粉筆，一個人支撐起一所小學，並堅持執教18年。

「外面的老師不願意來，我不去上課，孩子們就只能走很遠的山路去外面讀書。」江聲發受訪時坦言，雖然起初執起教鞭時有點無奈，但「這些學生給了我活下去的自信和勇氣」，強調「身體允許的情況下，我想一直教下去」。

對此，威信縣教體局周一（29日）回應內媒查詢時表示，江聲發的事迹在當地非常受關注，但轉正一事受限於政策要求，確實沒辦法實施。縣教體局長稱，一方面是年齡問題，另一方面則是身體條件不允許，當局不能能違反規定。惟他強調，雖然沒法給江聲發辦理轉正，但考慮到他多年來對鄉村教育事業的貢獻和熱愛，只要其身體條件允許，當局不會將其清退。他又指，雖然江聲發無法享受到正式教師的待遇，但當局在其他政策上也會對他有所照顧。

內媒記者隨後又向雲南省教育廳查詢，一名工作人員表示，身體殘疾者可參加教師資格證考試，但教師資格的認定，還要是看當地教體局的體檢要求。

報道指，在《教育法》和《教師資格條例》中，均未對殘疾人從事教師行業有明確要求，但在《教師資格認定體檢標準》中，提及「四肢。兩上肢或兩下肢不能運動者，四肢殘缺變形，行路步態跛行，上肢（特別是右手）殘疾影響板書寫字者」為體檢不合格。