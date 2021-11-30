母親為病兒購買國家管制藥物　遭認定為「毒販」

河南鄭州市中牟縣35歲母親李芳（化名），為了治療患上罕見癲癇病「嬰兒癲癇伴遊走性局竈性發作（EIMFS）」的幼子，不得不向海外代購者購買一種名為「氯巴占」的藥物，惟該藥屬國家管制第二類精神藥品名單。李芳早前協助代購者收取藥罪後，更涉嫌「走私、運輸、販賣毒品罪」，雖然檢方近日決定不予起訴，惟李芳坦言，自己對罪名並不認可。

內地傳媒報道，李芳的幼子確診該病後，她便在醫生介紹下，開始購買「氯巴占」。今年7月，李芳幫助名代購者代收了海外購買的「氯巴占」後，結果被縣檢察院認定涉嫌「走私、運輸、販賣毒品罪」。同案中另有4人，分別為代購者「鐵馬冰河」，以及3名幫助代購者收取包裹的患兒母親。目前，代購者因涉嫌走私、運輸、販賣毒品罪，被檢方提起公訴，而李芳及其他3名患兒母親，檢方則認為「犯罪情節輕微」，不予起訴。

《不起訴決定書》內容顯示，縣檢察院認可「氯巴占」等藥物對於癲癇疾病有較好療效，且患兒用藥後，病情明顯好轉，然而「氯巴占」屬管制精神藥品，在國內市場不允許私自買賣；案件中，代購者請求患兒母親提供地址，幫助其接收從海亢寄來的「氯巴占」，並告知她們如何應對海關查處；該些患兒母親為方便日後能向代購者購買藥品，明知「氯巴占」屬國家管制藥品，仍幫助收取包裹並轉寄給代購者；因此認定患兒母親是共同犯罪，但起「次要或輔助作用」，構成走私、運輸、販賣毒品罪，但犯罪情節輕微，不予起訴。

對此，李芳表明不認可對其「毒品犯罪」的定性，拒絕認罪認罰，將向檢察院進行申訴。其餘3名患兒母親則簽署了「自願簽署認罪認罰局結書」。其中一名患兒母親劉某稱，對於檢方定罪但不起訴的結果，「我沒話可說，我只能接受，我真的很無助」。她坦言，只希望能盡快有一個合法購買藥物的渠道，解決更多患兒後期持續治療的問題。另一名母親李某則指，其4歲的兒子仍未能斷藥，惟她至今已無法找到代購渠道，只能向其他病友購買此前存有的藥物。

事件引起輿論爭議，多間媒體先後發表評論，均認為當局對毒品零容忍，也要對精神藥品的非毒品用途做到「法內開恩」。另有內地法律界人士表示，最高人民法院曾在湖北武漢市召開座談會，並出台了毒品犯罪司法領域中著名的「武漢紀要」，當中明確了「非法販賣麻醉藥品、精神藥品行為的定性問題」，提到如出於醫療目的，違反有關藥品管理的國家規定，非法販賣，擾亂市場秩序，情節嚴重的，則以非法經營罪定罪處罰，不以涉毒罪名定罪處罰。