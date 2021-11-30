疑因金錢問題狂毆母親　忤逆女遭拘留15日

黑龍江佳木斯市一名女子毆打年邁母親的影片日前在網上瘋傳，據了解片中女子是當地公務員，其非首次向其母施暴，堪稱「慣犯」。佳木斯市自然資源和規劃局周一（29日）證實，打人女子於該單位任職，又表示警方已將其拘留，待事件調查有結果，會向公眾交代。

從影片所見，該女子連環推撞並出手掌摑其母，期間吆喝「把字給我簽上」。事發期間有人上前勸阻女子但不果。內媒記者周日（28日）聯絡到影片中被打母親的朋友肖先生（化名），他表示被打者是佳木斯中藥廠的一名退休職工，今年經已79歲。打人者是她的女兒，在「佳木斯規劃局工作」，是一名公務員。

肖先生又稱，該名母親已經把樓房都過戶到其女兒名下，但這女兒還要母親把存款交出來，「不然就要打」。他表示，該女子對其母親施暴已經不是第一次，之前也有聽街坊鄰居說，「每次施暴都是因為錢」。

佳木斯市自然資源和規劃局周一稱，打人女子為該單位公務員，紀檢監察機關已對其立案審查，又表示警方已對她作出拘留15日並處罰金1,000元人民幣（約1,200港元）的決定，打人原因警方正在調查，單位會再向公眾交代。