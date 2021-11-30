美改善關島和澳洲軍事基地　應對中國威脅

美國國防部完成一項名為「全球態勢評估」的報告，近日獲總統拜登批准。當中提出與盟友在印太地區加強合作，改善美國在關島和澳洲的軍事基地等，以應對中國和北韓威脅。官員指，該報告由拜登政府今年初上台後受託撰寫，詳細內容將保持機密，以免向敵方洩露重要計劃。

國防部周一（29日）發聲明指，此評估報告將為下個國防戰略起草提供資訊。報告確認美軍的優先事項是在印太地區，建議與盟友加強合作，以推進有助於區內穩定和阻止中國潛在軍事侵略和北威脅的行動。當中包括為軍事合作活動尋求更大的區域准入，加強美國在關島和澳洲的軍事基礎設施，還有早前已宣布在澳洲輪流部署軍機的計劃，以及在南韓永久部署一個攻擊直升機中隊和一個炮兵師總部。

官員指出，由於印太地區將為未來的部署重點，為了改善作戰準備及增加區內活動，會減少在其他地區的兵力和設備。 報告又提出加強對俄羅斯的威懾力，確保北約部隊更有效運作，並在美軍撤出阿富汗後，繼續利用在伊拉克及敍利亞的軍事存在，加強打擊回教極端組織「伊斯蘭國」等在中東的恐怖勢力。專家指出，今次評估沒對亞洲的軍事力量大規模調整，表明美方在重新平衡資源抗華的同時，仍要保持應對其他全球挑戰。