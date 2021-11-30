台媒憂尿素短缺礙導彈車部署　軍方澄清

中國大陸近日限制車用尿素出口，影響遍及全球百業。台媒日前報道，車用尿素短缺恐影響台軍導彈發射車運作。台國防部同日回應稱，已減少特種車輛派遣，並建立車用尿素安全存量，作為戰備使用。有軍方人士則指出，添加尿素是為符合環保法規，車輛不添加仍可行駛。

台媒周日（28日）報道，台軍專門反制解放軍的雄三、雄昇和天弓等機動導彈發射車，因屬柴油車需要尿素作為觸媒還原劑，否則引擎電腦會自動鎖定或致無法啟動，令車隊無法快速部署，進入戰術位置。

台國防部表示，因應尿素斷貨危機，國防部已律定相關應處作為，包括減少使用尿素的特種車輛出勤，並適時調節車輛派遣，因此不會影響台軍戰備任務進行。軍方官員稱，車輛添加尿素是為了符合當前環保法規，避免因為缺少尿素而排放黑煙。目前環保法規共有6期，不管是自用、商用或軍用，環保5、6期的車輛均添加尿素，以符合法規。

軍方官員又指，不添加尿素僅會造成空氣污染，車輛仍可正常作動，在戰爭時期，軍車使用不存在環保問題。只是平時，軍方必須依從現行環保法規，因此才儲備尿素使用，而尿素的添加並非隨着每次加油時添加，而是視不同車型而定。