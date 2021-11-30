內地專家揭Omicron可能成因　傳染力較Delta高逾3成

新冠變種病毒Omicron威脅全球，中疾控專家針對該病毒的出現，提出3種可能原因。而在天津的南開大學黃森忠教授團隊則透過大數據建模分析發現，這種變種病毒的傳染力比起Delta變種病毒增強約37.5%。

國家衞健委周二（30日）在官網發表中疾控專家的見解稱，根據全球共享數據庫GISAID的訊息顯示，該變突病毒的突變位點數量明顯多於近2年流行的所有新冠病毒變異株，尤其在病毒刺突蛋白突變較多。其出現的可能原因之一，是免疫缺陷患者感染病毒後，在體內經歷較長時間的進化並累積大量突變，通過偶然機會傳播。其次是病毒或在動物群體傳播過程中進化，再傳染給人類；第三個可能是變種病毒早在一些國家或地區長時間流行，但因監測能力不足未被及時發現。

發文又稱，Omicron同時具有Alpha、Beta、Gamma和Delta變種病毒的刺突蛋白重要氨基酸突變位點，增強細胞受體親和力和病毒複製能力。突變點疊加可能降低部分抗體藥物對該變種病毒的保護效力，對現有疫苗免疫逃逸的能力，有待進一步監測研究。

南開大學黃森忠團隊截取了南非從今年10月18日至11月28日的每日新增確診數據，在假設Omicron和Delta的平均潛伏期及傳染期接近的情況下進行分析，得出前者較後者傳染力強的結論。黃森忠團隊還預測，未來1個月南非新增確診規模將達到5.1萬至7.2萬宗病例。