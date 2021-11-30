內蒙古新增病例與既往疫情無關聯　Omicron增外防輸入壓力

國務院聯防聯控機制周二（30日）舉行新聞發布會，針對近日全球多國出現的新冠變種病毒Omicron，中國疾控中心專家在會上強調，Omicron並不影響內地主流核酸檢測試劑的有效性。針對內蒙古近日出現局部聚集性疫情，國家衞健委表示與既往本土疫情並無關聯，是由境外輸入所引發；官方同時坦言，Omicron的出現導致內地外防輸入壓力加大。

中疾控病毒病預防控制所所長許文波指出，Omicron變異株的突變位點不影響國內主流核酸檢測試劑敏感性和特異性，變異株突變的區域主要集中在S蛋白的高變異區，並不位於此前中方公布的核酸檢測試劑盒的引物和探針靶標區域。他強調，針對Omicron，中國已做好技術儲備，滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗都已經做了前期的技術研究，包括一些序列的設計已經開始。

不過，國家衞健委新聞發言人米鋒在會上提醒，全球新增確診病例仍在增長，單日新增病例接近上一輪疫情高峰水平，加上Omicron在部分國家和地區擴散，導致內地外防輸入壓力持續加大。

米鋒續指，自本月以來，內地新增的本土確診病例大部分集中在邊境和口岸城市。他強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」的防控策略毫不動搖，最大限度減少疫情對經濟社會的影響，同時加快老年人和3至17歲人群疫苗接種，推進重點人群加強免疫工作。但截至周一（29日），內地累計報告接種新冠疫苗超過24億劑次，完成全程接種的人數超過11億。不過目前內地60歲以上長者疫苗接種覆蓋人數逾2.15億人，惟尚有至少5,000萬長者尚未接種疫苗，相當於中等規模國家的人口數量。

針對內蒙古多地近日爆發疫情，國家衞生健康委疾控局巡視員崔鋼表示呼倫貝爾市發生本土聚集性疫情，截至周一已累計報告42名感染者，波及2省（區）3市。其中內蒙古呼倫貝爾市39宗、內蒙古通遼市2宗、黑龍江齊齊哈爾市1宗。病毒基因組測序結果顯示，本次疫情與既往本土疫情均無關聯，是一宗新的境外輸入源頭引發的疫情。目前疫情在滿洲里市已出現小範圍的家庭、居民小區和學校聚集性病例，社區傳播風險較高，正在進行流出的風險人員排查工作。