廣東擬立法振興鄉村　發展沿海漁業

《廣東省鄉村振興促進條例（草案）》於周一（29日）首次提交省人大常委會第會議審議。草案提出，沿海地方政府應制定漁業發展規劃，推進建設海洋牧場、現代漁業產業園區。地方政府亦應培育廣東特色農業知名品牌，目標滿足粵港澳大灣區和國內國際市場需求。

草案提出，鄉鎮要引導村民集中居住，建設農民公寓、農民住宅小區等，但不得違背農民意願、強迫農民上樓。同時，縣應當制定農村廁所建設改造標準，並推進廁所糞污無害化處理和資源化利用。在資金來源上，草案推廣以工代賑等形式，支持村集體和村民自主實施或參與直接受益的鄉村建設項目。

廣東省一直存在城鄉發展不平衡的狀況。草案提出要推城鄉融合，促進公共教育、醫療衞生、社會保障等公共服務資源向農村傾斜；同時應優先發展鄉村教育事業，推行城鄉義務教育學校教職工編制標準統一。

就促進共同富裕，草案提出要支持社會企業以投資、合作等形式參與鄉村建設，鼓勵民眾以捐助、義工、消費等方式支持鄉村振興。各地政府應鼓勵農村集體組織把財政補助資金，轉化為集體股份或作為發展股本金，股份收益歸集體所有；同時引導各類經營主體與農戶建立保底收益、按股分紅等利益聯結機制，促進農民增收。