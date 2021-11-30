涉受賄逾4.5億人民幣　貴州省政協前主席認罪

貴州省政協前黨組書記、主席王富玉受賄、利用影響力受賄一案，周二（30日）在天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理。王富玉在庭上認罪，在職及離職後受賄金額超過4.5億元（人民幣，下同，約5.44億港元）。

天津市人民檢察院第一分院起訴指控，王富玉在1995年至2021年期間，利用擔任海南省委常委、三亞市委書記、海口市委書記，貴州省委副書記、省政協主席等職務便利、職權，以及地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、規劃審批等方面牟取利益，非法收受財物共計逾4.34億元（約5.25億港元）。

在2019年至2020年期間，王富玉離職後亦利用其影響力，收受他人給予的財物，共計逾1,735萬元（約2,100萬港元）。檢察機關遂提請以受賄罪、利用影響力受賄罪追究王的刑事責任。庭審中，檢察機關出示了相關證據，法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

王富玉現年69歲，1979年起進入河北省委組織部擔任科員；此後曾任海口市副市長、海南省委副書記、三亞市委書記等。王在2004年任貴州省委副書記，至2012年當選貴州省政協副主席，2013年起任貴州省政協主席、黨組書記，直至2018年退休。