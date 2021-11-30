網民揭「苻堅墓」誤刻「符堅墓」　官方︰已更正

內地近日有網民向官媒反映，指屬陜西省文物保護單位的前秦天王苻堅陵墓「現狀不容樂觀」，當地不但廣泛將「苻堅」誤寫為「符堅」，且凡帝陵，均稱為「陵」而非「墓」，故苻堅墓當正名為「前秦宣昭帝苻堅陵」或「前秦宣昭帝陵（苻堅墓）」。事件引起輿論熱議，咸陽市政府督查室周一（29日）公開回覆。

爆料網民稱，「苻堅墓」是前秦天王苻堅的陵墓，但當地竟廣泛把苻堅誤寫為符堅，包括交通路牌、文保碑等；而且苻堅是前秦國君，稱天王，兩晉南北朝時期的「天王」高於「國王」，與皇帝級別類似，苻堅死後也謚號宣昭皇帝，凡帝陵，都稱為陵而非墓，故應當正名。該網民強調，苻堅墓葬上世紀50年代被列為文保單位，名稱不規範情有可原，但宜及時糾正。

對此，市政府督查室引述該市文旅局回應稱，苻堅墓位於彬州市水口鎮九田村，是十六國時期前秦君主苻堅的墓葬，依據文物保護屬地管理原則，該局與彬州市文旅局溝通後得悉，在當年立標志碑時，誤將「苻堅」刻「符堅」，後彬州市公路局在九田村苻堅墓入口道路兩側樹立指示牌時，參考文保碑上的名稱，因此同樣出現誤寫的問題。在徵求省文物局同意後，彬州市文旅局與彬州市公路局已對文保碑及交通標識牌上的錯別字進行更正。

關於將「苻堅墓」更名為「前秦宣昭帝苻堅陵」或「前秦宣昭帝陵（苻堅墓）」的建議，該局徵求省文物局意見後，認為「陵」專指帝王陵墓，佔地面積大，封土高，形制、規制完整，但苻堅墓在墓葬規模上未達到「陵」的標準，故省文物局不建議更名；加上在公元385年，苻堅被縊死於新平佛寺內（今彬州市境內），後就近葬於九田村，當地群眾一直稱為「苻堅墓」並沿用至今，因此建議繼續使用「苻堅墓」的名稱。

資料顯示，苻堅生於公元338年，氐族人，為前秦開國君主苻洪之孫，於公元357年即位稱帝，是為宣昭帝。前秦曾是十六國中最強大的政權，但苻堅急於統一，試圖消滅東晉，結果於公元383年大敗於淝水，史稱為「淝水之戰」，是中國歷史上著名的以少勝多的戰例。淝水之戰後，前秦分裂，苻堅在新平佛寺為後秦君主姚萇所俘，被縊殺。