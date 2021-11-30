涉嫌受賄　中國兵器工業集團前董事長尹家緒遭起訴

中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒涉嫌受賄、為親友非法牟利一案，已由國家監委調查終結，並經最高人民檢察院指定，由上海市人民檢察院第二分院審查起訴。上海市人民檢察院第二分院近日已向上海市第二中級人民法院提起公訴。

檢察機關指控，尹家緒利用擔任前長安汽車（集團）有限責任公司黨委書記、董事長、總經理（總裁），重慶青山工業有限責任公司董事長，中國兵器裝備集團有限公司黨組副書記、副總經理，中國兵器工業集團有限公司黨組書記、董事長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在企業生產經營、獲取土地優惠、個人職務提拔等方面謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

檢察機關另指控，尹家緒利用擔任重慶長安民生物流股份有限公司董事長的職務便利，將單位的盈利業務交由親友經營，使國家利益遭受特別重大損失。

檢察機關認為，尹家緒上述行為，依法應當以受賄罪、為親友非法牟利罪追究其刑事責任。檢察機關已在審查起訴階段，依法告知了被告尹家緒享有的訴訟權利，並訊問了被告，聽取辯護律師的意見。