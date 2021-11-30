華測高超音速武器　美軍：可長留軌道

中國被指今年夏天在低地軌道測試高超音速導彈，美國太空軍一名高級軍官周一（29日）表示，中方測試配備高超音速滑翔飛行器的「部分軌道轟炸系統」（FOBS），形容這是非常先進的技術能力，美軍必須盡快找到應對及阻嚇的方法。

美國太空軍太空作戰副部長薩爾茨曼（Chance Saltzman）當天出席智庫活動時，指中國測試的武器既不是高超音速導彈，也不是亞軌道武器。他解釋，部分軌道與亞軌道完全不同，前者在軌道停留及脫離的時間完全由使用國家決定，亦有別於可以預測軌道、容易追蹤的彈道導彈，外界根本不知道它在何處向地球投放彈藥；更甚者，高超音速滑翔飛行器機動性高的特點，追蹤這個組合時將面對更大的挑戰。

薩爾茨曼表示，彈道導彈多年來是美國面對的主要威脅，很多預警都是以它為主，所以太空軍有職責確保研發追蹤這類高超音速武器的能力，「如果我們可以追蹤，我相信我們可以阻嚇」。他又認為，中國今次的測試證明了在太空領域，「首先攻擊就擁有優勢」，如今美國軍方的職責，特別是太空軍，就是「抵銷」這種優勢。

1969年至1983年間，前蘇聯部署用於投射核武的「部分軌道轟炸系統」，可以從南半球向美國發射攻擊，避開美方向北探測的預警系統。中國今次測試的「部分軌道轟炸系統」與前蘇聯之最大分別，在於其脫離的是高超音速滑翔飛行器。不過，薩爾茨曼沒有解答外界其中一個主要疑問，就是中方的系統是否設計用於投射核武。