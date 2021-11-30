台保密功夫做到足　自製潛艇屢改設計

台灣海峽一旦爆發戰爭，潛艇被視為左右戰局的關鍵武器。英國傳媒周一（29日）披露台灣自製潛艇項目的內幕，指潛艇設計經過多次改動，立法委員需要簽署保密協定，才可以聽取項目進度的匯報，而參與的外國企業更設有編碼。

台灣擁有4艘潛艇，其中2艘是二次大戰的美國產物，即海獅號及海豹號，只用於訓練；餘下的海龍號及海虎號由荷蘭建造，1987年起服役。報道引述知情人士指，蔡英文2016年就任總統前已經決心建造新潛艇；在2015年一場重要會議上，有退役潛艇艦長向她說明潛艇的重要性，最終2017年啟動自製潛艇項目。

曾經出任海軍司令、參謀總長的現任國家安全會議諮詢委員黃曙光，以極度保密的手法向立法委員匯報進度，立法委員在會議前簽署保密協定；海軍官員有時帶同潛艇模型出席，報道指每次「與會」的模型不同，反映潛艇設計演變。

在去年一場會議，海軍官員帶同文件讓立法委員審視，內容是外國政府發出的出口許可，涉及的企業名稱以編碼代替，立法委員需要查閱手冊才知道有關企業的資料。此外，他們使用該手冊時，都需要登記自己的姓名、查看的頁數。

當自製潛艇全數服役後，將對入侵台灣的艦隊構成致命威脅，它們配備魚雷及反艦導彈，攻擊運載登陸部隊的艦艇等軍艦。知情人士透露，新潛艇將部署在台灣以東的深海，確保台灣東岸的港口在戰時維持開放，方便補給。它們亦可以針對解放軍的反潛弱點部署在大陸沿海，迫使解放軍無間斷展開反潛任務。