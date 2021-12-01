菜農不服強拆對簿公堂　警拘其妻疑要挾撤訴

內媒周二（11月30日）報道，湖南省婁底市新化縣53歲村民孫益民，早前因不滿被強拆時程序違法，起訴楓林街道辦。詎料，其妻禹益娟不久便因阻撓他人施工被捕，街道辦職員更透露只要孫益民撤訴，禹益娟就能獲釋。孫益民拒絕，最終勝訴。街道辦主任則否認曾要挾，強調兩宗案件無關。

案情指，孫益民夫婦於1998年承包了楓林街道一畝水田，其後用於種植蘑菇，並在土地上興建房屋一直入住；惟到2020年10月，街道辦派人到場強行拆屋。孫益民指出，其土地承包期至2028年；強拆時街道辦未有出示任何法律文書，且未達成任何補償協議。他認為街道辦行動程序違法，今年7月底遂起訴楓林街道辦事處索賠。

然而自孫益民狀告起一個月內，卻陸續有人到涉事土地施工，被妻子禹益娟多次報警勸停。到今年10月，縣警方以阻撓施工、涉嫌擾亂生產經營秩序拘捕禹益娟。孫益民向內媒出示錄音，顯示街道辦職員在索賠判決前多次要求孫益民撤訴。最終，漣源市法院今年9月判孫益民勝訴。

楓林街道辦在庭上表示，案情實際上是孫益民的建築違章多年，街道辦事前已與孫益民一家協商補償；惟孫益民事後出爾反爾，為索取更高額補償才提出起訴。就禹益娟被捕一事，楓林街道辦主任周紅指出由於涉事土地已被徵收，禹益娟阻撓施工明顯違法。周紅強調，孫益民承包土地的合約已經無效。