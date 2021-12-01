普京：西方對華制裁無依據　美英澳組聯盟加劇地區緊張

俄羅斯總統普京周二（11月30日）透過視像出席一個年度國際投資論壇，回應有關「中國威脅論」時表示，西方國家對中國實施的制裁完全沒有依據，美國、英國和澳洲組聯盟抗華，也只會加劇地區局勢緊張。

普京在會上表示：「從2000年開始就有人用中國來嚇唬我，自那時起，嚇唬我的人自己也害怕了，並開始改變自己的對華政策。在我看來，情況發生了改變，自此就是各種制裁和限制措施。」，他認為，針對中國的制裁和限制措施完全沒有依據，並且和國際法準則相矛盾。

普京又指，西方針對中國的競爭行為難以理解，比如美、英、澳締結三方安全夥伴關係，他說：「當有人建立一個聯盟來反對誰時，這不會讓地區局勢得到改善，反而會使局勢緊張。」普京強調，俄羅斯不擔心中國不斷崛起的軍事力量，而俄羅斯和中國立場與原則大致相同，莫斯科支持北京為一帶一路所作的努力。

談到中國近月成功測試高超音速武器，普京說美國的反應大家都知道，但「美國在高超音速武器製造方面，仍然稍稍領先」。

對於2024年任滿後會否尋求連任，普京表示，根據憲法，他有權爭取連任，但現在談2024年的計劃還為時過早。普京又強調了近兩年來新冠疫情對全球投資、商業和合作關係造成極大影響。他指出，目前經濟正在逐步復甦，但復甦的腳步又受到新一波疫情的影響。

普京表示，面對Omicron變種病毒的威脅，接下來的幾周俄羅斯政府須做好準備，不斷監控和檢測疫苗的有效性，制定明確的計劃來抑制疫情傳播；此外，要保障醫療衛生系統的工作，包括藥物儲備、氧氣、床位和有效的疾控方案等。普京要求政府在一周內準備好與新毒株傳播風險相關的最新行動計劃。