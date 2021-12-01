12歲兒子墮樓亡　經濟學家嘆教育雙減未見效

廣東深圳市12歲男童宋昊然日前墮樓身亡。其父親、內地經濟學家宋清輝周二（11月30日）發長文，形容自己雖然支持教育雙減政策，但由於社會以往一直重視分數和升學率，兒子面對轉變感到不適應，兒子才在壓力下釀成悲劇。

宋清輝憶述，兒子今年就讀初中一年級，在事發當天的11月23日早上需如常上學。不過由於家中未有煮早餐，宋清輝便囑咐兒子自行外出用膳，未有如常開車送兒子上學。詎料宋清輝出門15分鐘後，兒子便從龍崗區屋苑的17樓墮樓。宋清輝趕至現場一直施救，最終兒子傷重身亡。

宋清輝指出，雖然內地今年暑假已頒令教育雙減，兒子就讀的華中師範大學龍崗附屬中學亦有響應，但是直至兒子9月入讀功課負擔仍然偏多，而且更流於隱蔽。例如，學校因兒子的班別成績不佳，便要求其兒子透過網上應用程式背英文生字，程式收費更達700元人民幣（約856港元）。

此外，宋清輝認為學校仍存在「唯分數論」情況，其兒子日前因功課不理想被老師通報批評，加上輕生前剛經歷期中考試，成績不太理想，一直鬱鬱寡歡。宋清輝質疑雙減政策下，社會家長仍然關心學校升學率，學校亦未有引導兒子重新正確看待考試成績；才把兒子逼上絕路。

宋清輝承認，自己身為父親亦存在問題，包括工作太忙沒有照顧好兒子，沒有給予足夠的愛和安全感，忽略孩子心理承受能力等。但宋清輝強調，兒子自小對畫畫具濃厚興趣，原本應在雙減政策受益；最終卻釀成悲劇，顯示雙減政策當下仍存在落實、監管不足的現象，希望事件能令全社會反思。深圳市龍崗區教育局已就事件介入調查。