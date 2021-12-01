台修法4歲以上乘旅遊巴需戴安全帶　違者最多罰6千新台幣

台灣的立法院周二（11月30日）三讀通過《道路交通管理處罰條例》修訂條文，規定4歲以上乘客乘坐大型客運車輛（包括旅遊巴）時必須佩戴安全帶，違者可對司機罰款3,000至6,000元（新台幣，下同，約850至1,700港元）；若司機已盡告知義務，乘客仍未佩戴安全帶，則處罰乘客。

現行法例規定大客車司機並列的前排座位、前後車門及安全門後第一排座位、最後一排座位，乘客必須強制佩戴安全帶。條例經修訂後，營業大客車司機行駛於道路上未依規定佩戴安全帶，罰款從1,500元（約430港元）提高至2,000元（約570港元）。

此外，新法又規定，大客車除了需要按照規定裝設行車紀錄器（即車CAM）、行車視野輔助器系統，亦需加入「防止捲入裝置」；任何人未依規定安裝，車輛擁有人將被罰款1.2萬至2.4萬元（約3,400至6,800港元）。防捲入裝置之規格、種類，以及相關裝置的實施、宣導、輔導及獎勵辦法，將由交通部確定。

據指，大型車輛轉彎時會出現內輪差，即車輛前輪、後輪未在同一軌道，容易造成視線死角。防止捲入裝置以金屬欄杆、金屬板、金屬網狀板件結合，與車輛底盤或其他車體主結構部份連接，外側表面含突出物部分，不得超出車身及表面應平滑，以達到有效防止行人、單車或電單車被捲入。