中學生疑食物中毒事件　供應商2負責人刑拘

在河南新鄉市封丘縣趙崗鎮戚城中學，有學生食用學校餐後不適入院。（中新社圖片）

河南新鄉市封丘縣趙崗鎮戚城中學近日發生懷疑食物中毒事件，30多名學生在校內吃過午飯後嘔吐及腹瀉，校長事後泣訴無法自行更換學生食供應商，事件引發爭議。內媒周二（11月30日）報道，涉事供應商2名負責人已被羈押。

內媒從涉事送餐公司負責人呂某妻子及其代理律師處獲悉，呂某與公司另一負責人李某因涉嫌生產、銷售不符合安全標準食品罪，已被收押到新鄉市看守所。呂某的代理律師稱，呂、李二人如罪成，會被判處3年以下有期徒刑或拘役，並處罰款。呂的妻子李女士則表示，收到封丘縣公安局的拘留通知書後，已聘請2名律師為丈夫辯護，又強調相信丈夫不會做出違法行為。

事件於上月23日發生後，該校校長接受當地電視台訪問時掩面痛哭，表示「送餐公司是教育局招標的，自己換不動」。上月25日，封丘縣委、縣政府發通報，要求涉事的北京志宏餐飲公司立即停止供餐，並提取食品樣本化驗查找事件原因。

上月27日，封丘縣官方再通報稱，由縣紀委、公安局、衞健委、教體局、市監局等多部門組成的聯合調查組，綜合病人的臨床表現、流行病學調查和實驗室檢測結果，初步判定這是一宗食源性疾病事件，並對4名相關部門負責人立案調查，包括縣教體局副局長王念四、縣教體局食管辦負責人呂勇立、縣市場監管局副局長閆文峰，以及食品經營安全監督管理股負責人王寶帥。