廣州院校315學生屙嘔　24人初步確診感染諾如病毒

廣東省廣州科技職業技術大學周二（11月30日）發通報稱，該校自上周六（11月27日）起陸續有315名學生出現肚痛、腹瀉、嘔吐、伴隨發燒等症狀，截至周二上午8時，其中24人初步確診感染諾如病毒。該校表示，目前所有出現類似症狀的學生均已隔離觀察，其中在校內隔離284人，居家隔離31人。

通報稱，上述情況發生後，有學生到學校醫務室就診。校醫室醫生根據疫情防控要求，指導學生到相關醫院接受診治。其後陸續有多名學生出現類似症狀，經緊急排查，學生用餐地點較為分散，涉及校內7處食堂和校外多家餐廳。

按照突發事件應急預案的報告制度，學校及時向廣州市白雲區市監部門和區疾控中心報備，同時召開學校食堂管理員緊急會議，分析原因並組成聯合調查組採集發病學生的訊息，對發病前就餐地點、食物進行登記，並對各食堂的食品留樣進行監管，等待市監部門和疾控中心進行檢驗檢測。事發當日晚上8時30分，駐地市場監管所派員到校調查相關情況。經過白雲區疾控中心對食堂食品進行抽檢，校內食堂食品未發現不安全。

校方表示，按學校傳染病防治應急預案要求，目前已成立工作專班，部署相關工作，並立即採取控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群等措施，以確保學生健康。