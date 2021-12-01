網傳口罩消毒殘留物會致癌　內媒︰以偏概全

內地網絡近日瘋傳一段「口罩消毒殘留物是一類致癌物質，用口罩前要抖一抖」的短片，被不少自媒體轉載，更誇大為「口罩致癌」。內地傳媒調查發現，上述短片存在以偏概全的問題，加上部分自媒體斷章取義，從而引發民眾誤解；報道更指，很多口罩根本不存在致癌物殘留。

報道指，把短片內容解讀為「口罩消毒殘留物會致癌」屬自媒體斷章取義，因為短片本身已明確指出，受檢驗口罩樣本的環氧乙烷殘留量，均低於國家標準，屬合格產品，正常使用不會對人體造成危害；其次，短片的本意是建議使用者在戴上口罩前，通過「抖一抖」的方式，進一步減少環氧乙烷殘留量，並非不能使用以環氧乙烷消毒的口罩。

報道引述專家指，環氧乙烷雖是世界衞生組織公布的一類致癌物，但也是重要的清潔劑、消毒劑原料，在醫院等場所，使用經環氧乙烷消毒的口罩、手術服、防護服等非常普遍；只要消毒殘留量低於國家標準，即可正常使用；雖然「抖一抖」確可進一步減少環氧乙烷的殘留量，但並非「不抖就不能用」。

報道又指，並非市面上所有口罩均採用環氧乙烷消毒，一般民用口罩根本不存在環氧乙烷殘留的問題。內地記者收集了市面上常見的口罩，發現只有一款標註為「醫用外科口罩」的產品，使用了環氧乙烷消毒。業界人士指，不同種類的口罩對應不同的生產標準，生產企業會採用不同的消毒方式，並不是所有的口罩都需經環氧乙烷消毒，很多民用口罩會採用超聲波消毒。另外，不使用環氧乙烷消毒，也不意味口罩不衞生，消費者毋須擔心。