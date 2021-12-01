內地昨增113宗確診　91宗本地個案均在內蒙古

內蒙古新冠疫情加劇，國家衞健委周三（12月1日）公布前一日內地新增113宗新冠肺炎確診病例，除22宗為境外輸入，91宗本地個案均由內蒙古報告，單是滿洲里市便有72宗，餘下19宗來自該市代管的扎賚諾爾區，該區內5條街道自周二（11月30日）已調整為中風險地區。

內蒙古新增本地確診病例中，62人由該市全民核酸檢測篩查中發現，經專家組會診後確診；17人於集中隔離期間經核酸檢測顯示受感染後確診；10人則由該市重點人員核酸檢測篩查中發現；1人於市內醫院住院期間經核酸檢測驗出感染；另1人是該市在就醫患者核酸檢測中發現。

截至周三凌晨零時，內蒙古現有132宗本土確診病例，滿洲里市佔98宗，扎賚諾爾區32宗，另滿洲里市2宗關聯確診病例出現在通遼市科爾沁區；該自治區現有2宗無症狀感染病例，均出現在呼倫貝爾市新巴爾虎右旗。

除本地確診病例，內地前一日新增境外輸入個案分別為雲南8宗，四川5宗，廣東4宗，上海3宗，福建和廣西各1宗；同日新增14宗無症狀感染病例，除2宗本地個案出現在呼倫貝爾市，其餘12宗為境外輸入。內地至今累計98,824人確診，現有確診868人，累計4,636人病亡。