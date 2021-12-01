逾300歲榕樹被貨櫃車撞傷　村委會獲賠14萬人民幣

浙江省溫州市一名翁姓貨櫃車司機，早前駕駛路經永嘉縣東城街道某村時，貨櫃車不慎撞上300多年樹齡的榕樹。由於涉案榕樹承載村中數代人的深厚感情，引發大量村民關注。村委會事後向貨櫃車司機訴賠。經法院判決，該村委會獲保險公司、司機所屬公司賠償約14萬元（人民幣，下同，約16.9萬港元）。

內媒周二（11月30日）從溫州永嘉縣法院獲悉，該院日前一審判決該宗機動車交通事故責任糾紛案件。法院審理查明，翁男在今年5月4日駕駛貨櫃車途經上述街道時，車身與一棵榕樹樹枝發生剮蹭，造成樹木樹枝折斷受損。縣公安局交通警察大隊事後作出道路交通事故認定書，認定翁男需負事故全部責任。

經村委會商議，要求翁男一方賠償30萬元（約37萬港元）。雙方協商未果，村委會將對方及其就職的物流公司、車輛投保的保險公司訴至法院。經審理，有關縣政府此前公布文件已載明該榕樹屬於國家二級古樹，經評估機構勘察確認樹木的斷枝已不能恢復，對古樹名木的整體景觀價值造成一定影響。

法院認為，翁男是浙江某物流公司的僱員，事發時正在執行工作任務，故侵權責任由公司承擔，遂判保險公司賠償村委會經濟損失，而司機所在的公司則賠償鑑定費、勘查費。