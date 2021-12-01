民進黨立委高嘉瑜遭家暴　警逮男友林秉樞

台灣的民進黨立委高嘉瑜近日出席活動時身上有瘀青，被指遭男友林秉樞家暴，引來民眾關注。高嘉瑜周二（11月30日）向警方提告，地檢署發出拘票後，新北市板橋警分局周三（12月1日）派員到板橋馥都酒店將林逮捕，帶返偵查隊調查。

台媒報道稱，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市一間酒店時，被對方發現與前男友密集互傳手機短訊。林秉樞當場發難拳腳相向，導致高嘉瑜臉、頸、四肢多處瘀傷。高期間還被限制行動兩天，且男方以手上兩人親密影片威脅。

警方抵達板橋馥都酒店敲房門，林秉樞開門時未有反抗，但他初期不願配合警方辦案，直到出示拘票後，他才說「我都配合」。警方表示，林聯繫律師後，坐在一旁看着警方帶走手機、平板電腦等物品，全程態度冷靜，應是做好心理準備等警方上門。

這宗家暴案鬧得熱哄哄之際，台灣的蔡英文總統周三早上在總統府大禮堂舉行總統簽署《跟蹤騷擾防制法》記者會，行政院長蘇貞昌陪同出席。立法院會上月19日三讀通過該法，明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括盯哨、要求約會、網絡騷擾等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違者最高判囚5年。