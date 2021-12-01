荷蘭眾院通過兩涉台動議　反對大陸改變台海現狀

荷蘭眾議院繼上周通過動議，籲請支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL）後，周二（11月30日）一天內通過兩個涉台動議，包括籲請政府聲明不接受中國大陸單方面改變台海現狀，以及敦促歐盟支持近日因台灣問題被大陸制裁的立陶宛。

荷蘭眾議院外貿委員會主席羅恩（Raymond de Roon）近日針對兩岸局勢緊張加劇，提案要求荷蘭政府表達不接受大陸單方面改變台海現狀的立場。針對立陶宛因允許台灣在當地設立代表處遭大陸把外交關係降為代辦級，另外兩名眾議員布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）與米爾德（Agnes Mulder）共同聯署提案，基於歐盟成員國有權決定與台灣發展關係，籲請荷蘭政府促使歐盟以一致立場支持立陶宛。

兩項動議案分別以120票對30票、117票對33票通過，均獲大多數支持，羅恩希望此舉起示範作用，帶動歐洲其他國家跟隨，共同關注台海安全。外長克納彭近日回答國會質詢時曾表示，荷蘭希望降低台海緊張局勢，會盡力透過歐盟渠道促成；又認為歐盟已以不同方式支持立陶宛，相關提案或令荷蘭立場更明確。台駐荷蘭代表陳欣新感謝荷蘭國會，連續通過動議展現對台高度支持。