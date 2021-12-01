北韓籍逃犯落網引熱議　警方開4槍制服

北韓籍重犯朱賢健在逃獄41天後，周日（11月28日）於吉林省松花湖黑瞎子溝中槍落網。事隔多日，其潛逃路線、藏身路徑、被捕經過仍是當地民眾的議論話題，有份押運朱賢健的謝姓船長透露，當時警方派出8人緝捕，為了示警及削弱對方，開了總共4槍才將朱制服。

謝男周二（11月30日）向內媒記者透露，事發當日有8名警員，連同他在內一共有9人合作追捕朱賢健。期間警員面對朱男時曾對天開出兩槍示警，欲以槍械震懾對方，未料朱男無動於衷繼續反抗，尋找逃命方法。直至另一名警員開槍擊中朱男，眾人才合力將其制服並扣上手銬。

原來，謝男的船此前發現船上的酒和食物被盜，直至朱賢健被捕後才得悉與他有關。經警方調查，朱男之前一直在藏身地點附近的村落，偷取村民的糧食維生，其中包括謝男等人的船上物資。

此外，在朱賢健被捕翌日，內地網傳3名男子手持他的照片合影，發文指70萬元人民幣（84.7萬港元）懸賞獎勵到手。網民猜測相中3人就是舉報朱男行蹤的相關人員，未料引來留言謾罵，稱「天道總會有輪回」、「遲早他們有報應的」。

相中人李先生周一（11月29日）澄清，相片是與兩名好友外遊時，在酒店「舉牌」提醒客人發現線索並積極舉報時拍攝，未料被造謠成為舉報人，甚至被網民諷刺、致電騷擾。針對網民謾罵，他已委託律師處理，正收集相關影片和照片等證據，擬採取法律手段維權。