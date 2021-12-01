美印太協調官：華打經濟戰　圖讓澳洲屈服

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）周三（1日）表示，中國對澳洲發動戲劇性的經濟戰爭，試圖打擊澳洲讓其屈服，美國總統拜登上月與中國領導人視像峰會時提到華府關注中方經濟脅迫澳洲。

坎貝爾向澳洲智庫洛伊國際政策研究所發表講話，他指出北京對一系列澳洲商品的制裁是要坎培拉屈服，可惜事與願違，相信隨時間過去，中方會按澳洲意願恢復接觸，因為與澳洲有良好關係才符合北京利益。他透露，拜登有向中國領導人提到美方關注中方對澳洲的經濟脅迫、中印邊境糾紛等。

至於中美角力，美國關注中方在建立核威懾能力、高超音速武器及反衞星系統缺乏溝通，可能會引發不可預視的危機或誤判，華府尋求與北京磋商。坎貝爾還重申美國對台政策不變，會向台灣保證有適當條文震懾侵略，美國有能力維持台海現狀及和平穩定。

印太局勢方面，坎貝爾稱中國政府高層認為美國正在衰落，但美方沒有要離開印太，亦沒有衰落，華府致力在印太發展新的安全及經濟同盟，包括美英澳印太同盟、美日印澳「四方安全對話」（Quad）。他指美英澳宣布組新聯盟後，隨即有其他國家尋求加入，他強調印太同盟是開放的結構，希望與夥伴在關鍵軍事創新領域合作，又預期美軍潛艇會更常停靠澳洲港口。