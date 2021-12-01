台鐵列車撞鋼筋　交通部長下令撤換負責人

台鐵太魯閣號列車今年4月因撞到滑落斜坡的工程車出軌，造成49死200多傷的慘劇，事件引發各界對鐵路安全的討論。台鐵太魯閣號207次列車周三（1日）上午行經宜蘭線大里至福隆站之間時，竟撞上施工用的鋼筋，導致車頭擋風玻璃碎裂，列車一度停駛。台交通部長王國材已指示台鐵局撤換工務處長。

報道稱，事故現場附近正進行斜坡防護工程，涉事鋼筋是用來穩固地基、避免土石滑落。台鐵指出，列車撞上的鋼筋未清楚是剛拆下來的，還是未裝上，目前仍在釐清。事發後列車緊急停下，暫無傷亡報告。台鐵表示，涉事路段於上午8時52分改為單線雙向行車，其後於上午9時20分恢復正常。

網上討論區有網民爆料則稱，事件疑為台鐵施工棚架倒塌，擊中行駛中的列車。撞擊當下產生不少火花，並造成車頭擋風玻璃碎裂。爆料者又表示，撞擊後台鐵駕駛員相當氣憤，並痛罵了在路軌施工的工人。

台鐵接連傳出事故，王國材於上月24日在立法院公開表示，人為疏忽無法原諒，若各單位再有疏忽，一定會撤換主管。今次事故發生後，王國材指出，不管甚麼原因，施工鋼筋都不應該出現在路軌範圍，工務段的疏忽相當嚴重。他已指示台鐵局長杜微要懲處並撤換工務處長及工務段長，並要求詳細調查施工廠商及其他相關人員的責任。