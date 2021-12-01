陳健出任市委常委　曾任審計署副審計長

內地13個省區市於過去一個月完成換屆，其中，此前擔任審計署黨組成員、副審計長的陳健，已出任北京市委常委、市紀委書記。原本擔任上述職務的陳雍，已任寧夏回族自治區黨委副書記。

北京市紀委市監委於周二（11月30日）召開領導幹部會議，宣布上述決定。陳健於1964年出生，江蘇如皋人，1987年入黨，1983年參加工作，財政部財政科學研究所財政學專業研究生畢業，具經濟學博士和高級審計師學歷及專業資格。

陳健早年在江蘇工作，曾任江蘇省審計廳副廳長、江蘇省監察廳副廳長、江蘇省紀委副書記（正局級）、江蘇省紀委副書記兼省委巡視工作辦公室主任（正局級）等。他2010年進入交通運輸部工作，先後擔任交通運輸部財務司司長，交通運輸部辦公廳主任（正局級），交通運輸部總規劃師、綜合規劃司司長（正局級），交通運輸部黨組成員兼總規劃師、綜合規劃司司長（正局級）。

2018年起，陳健出任審計署黨組成員、總審計師、副審計長。此次職務調整前，他在審計署分管社會保障審計司、人事教育司、離退休幹部辦公室，駐地方特派員辦事處，審計科研所、中國審計學會、審計博物館、審計署審計幹部教育學院（中國共產黨審計署黨校）。