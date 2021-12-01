高嘉瑜憶述被毆過程有餘悸　記者會上數度落淚

台灣民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打後報案求助，並於周三（1日）開記者會說明情況，公開遭毆打3日後的傷勢照片。高憶述事發經過時仍感到心有餘悸，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」。

高嘉瑜在記者會上數度哽咽落淚，控訴被林秉樞毆打，從事發的11月11日當晚10時許開始，幾乎持續到天亮，「他抓着我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」。林打人後辯稱是第一次打女人，不知道為甚麼會這樣，「因為喪母，還有吃身心科的藥，希望你（高嘉瑜）能體諒」。

警方到板橋馥都酒店逮捕林秉樞時，發現另有長髮美女在房間內，疑是他的新女友。警方隨後確認，該名吳姓女子與本案無關，可留在酒店處理退房事宜。警方另在林的兩部手機中發現4名女子的性感裸露照片，和只有女方正面的性愛照片，懷疑林刻意避開鏡頭。

高嘉瑜亦知道林秉樞手中有自己的私密照片，甚至有多名女子的性愛影片。高因此不敢提出分手，受害女子不僅她一人，懷疑他對交往過的女友都用類似手法威脅恐嚇，逼她們順從。林周三承認毆打高，但否認偷拍和妨礙自由，稱涉事照片都是在女方知情下拍攝，且未有散布。